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28 минут назад

В КНДР обвинили США в «биологическом терроризме»

Алиса Селезнёва

В КНДР назвали США ответственными за проведении экспериментов с патогенами на территории ряда стран, а также за распространение инфекционных заболеваний. Об этом со ссылкой на северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) пишет РИА Новости.

«США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели», - подчеркивается в статье.

По данным КНДР, США организовали множество биолабораторий «вокруг антиамериканских самостоятельных стран», и ведут в них работу над биохимическим оружием. При этом такие разработки «угрожают жизни и безопасности человечества».

Сославшись на секретные данные из американского государственного архива, автор статьи также заявил о том, что США проверяли в 1951 году «эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны» и в Корее. Он также высказал мнение, что точки массовых заболеваний, которые возникали в последние годы в мире, совпадают с местами расположения американских биолабораторий.

СМИ опубликовали шокирующие факты о биолабораториях США на Украине

При этом вместо признания вины и извинений США пытаются скрыть факты использования бактериологического оружия, а также пытаются отвлечь внимания от происходящего, перекладывая вину на Россию и называя ее «государством — военным преступником», констатировало Центральное телеграфное агентство.

Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.

В свою очередь в Минобороны РФ отметили, что располагают информацией из украинских биолабораторий, которая была получена в ходе проведения российской спецоперации в стране.

В ведомстве утверждают, что лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией. Глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов пояснил, что США больше всего интересовала работа с «потенциальными агентами биологического оружия».

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