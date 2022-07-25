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30 минут назад

Наглая цапля украла улов рыбака: видео

Денис Фьючин

Наглая цапля украла улов рыбака. Мужчина снял на видео птицу, которая прилетела к нему на судно и «угостилась» рыбой. На курьезный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра».

«Пернатая лишь сделала вид, что стесняется. Но как только появилась возможность — ловко стащила лакомство», – говорится в публикации.

За кадром слышно, что рыбак позволил цапле взять одну из пойманных им рыбок. Та ловко хватает клювом добычу и улетает прочь.

Ранее сообщалось, что редких попугаев кеа показали на видео в Московском зоопарке.

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