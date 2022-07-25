Драупади Мурму стала 15-м президентом Индии

"Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии", - сказала Мурму в первой речи в качестве президента после принятия присяги.

Мурму (родилась 20 июня 1958 года) - бывшая губернатор штата Джаркханд. Она - выходец из племени санталов (крупнейшего племени народа мунда) в восточном штате Одиша, которое относится к так называемым списочным, зарегистрированным племенам (исторически принадлежавшим к социальным низам и низким кастам). Мурму стала второй женщиной-президентом Индии (первой была Пратибха Патил, 2007-2012) и первым президентом - выходцем из так называемых списочных племен. Кроме того, она стала первым президентом Индии, родившимся в "свободной стране", то есть после получения этим государством независимости от британцев в 1947 году.