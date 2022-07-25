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1 час назад

Западные СМИ скрывают правду об успехах России на Украине

Елена Прошина

Журналист Род Лиддл заявил изданию Times, что Западные СМИ намеренно скрывают правду об успехах России на Украине.

По его словам, средства массовой информации преувеличивают возможности противодействия Военных сил Украины. При этом, чем больше Москва проводит успешных действий, тем больше в западных изданиях появляется информация о «зверствах» военных.

«В свою очередь крупные успехи российских военных освещаются скромнее. Зачастую сообщения о зверствах появляются в «топах», искажая реальную картину боев. За чистую монету принимается любое заявление украинского политика», — отметил журналист.

Он считает, что взгляд Запада не беспристрастен, он формируется принятием желаемого за действительное.

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Ранее сообщалось, что Украина перестала быть приоритетом для Запада. У России сейчас военное преимущество и пора начинать склонять Киев к переговорам. Кроме того, по мнению Times, у стран накопилось слишком много внутренних проблем, чтобы заниматься ещё и украинским вопросом.

Напомним, правящий режим украинского президента Владимира Зеленского «бездумно бросает людей на верную смерть». Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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