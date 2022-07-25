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48 минут назад

Семнадцать трупов нашли на Багамах

Елена Прошина

Спасатели на Багамах обнаружили тела 17 гаитянских мигрантов, которые, по предварительным данным, погибли после того, как их судно перевернулось в бурном море во время «операции по контрабанде людей», сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Семнадцать трупов нашли на Багамах
Фото: ТАССТАСС

Тела 15 женщин, мужчины и младенца были найдены в воде после того, как Королевская полиция Багамских островов и Королевские силы обороны отреагировали на сообщения о происшествии на лодке в семи милях от Нью-Провиденс.

25 человек были спасены и переданы представителям здравоохранения для наблюдения, однако еще несколько человек пропали без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.

«Предварительные расследования показывают, что двухмоторный скоростной катер покинул причал на Вест-Бэй-стрит около часа ночи с примерно 60 людьми на борту. Считается, что их конечным пунктом назначения был Майами, штат Флорида», — отметил представитель властей.

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