Семнадцать трупов нашли на Багамах

Спасатели на Багамах обнаружили тела 17 гаитянских мигрантов, которые, по предварительным данным, погибли после того, как их судно перевернулось в бурном море во время «операции по контрабанде людей», сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Тела 15 женщин, мужчины и младенца были найдены в воде после того, как Королевская полиция Багамских островов и Королевские силы обороны отреагировали на сообщения о происшествии на лодке в семи милях от Нью-Провиденс.
25 человек были спасены и переданы представителям здравоохранения для наблюдения, однако еще несколько человек пропали без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.
«Предварительные расследования показывают, что двухмоторный скоростной катер покинул причал на Вест-Бэй-стрит около часа ночи с примерно 60 людьми на борту. Считается, что их конечным пунктом назначения был Майами, штат Флорида», — отметил представитель властей.