Семнадцать трупов нашли на Багамах

Спасатели на Багамах обнаружили тела 17 гаитянских мигрантов, которые, по предварительным данным, погибли после того, как их судно перевернулось в бурном море во время «операции по контрабанде людей», сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Фото: ТАСС ТАСС

Тела 15 женщин, мужчины и младенца были найдены в воде после того, как Королевская полиция Багамских островов и Королевские силы обороны отреагировали на сообщения о происшествии на лодке в семи милях от Нью-Провиденс.

25 человек были спасены и переданы представителям здравоохранения для наблюдения, однако еще несколько человек пропали без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.