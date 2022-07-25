Убийцу Абэ перевели в следственный изолятор в Осаке

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами, заключенный под стражу 23 июля по решению окружного суда Нары, переведен в центр предварительного заключения в Осаке для проведения освидетельствования. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
Ранее Ямагами назначили психиатрическую экспертизу, чтобы определить - способен ли он нести уголовную ответственность и в какой степени. Как ожидается, к 29 ноября на основании ее результатов должно быть принято соответствующее решение.
Полиция намерена изучить пистолеты, которые Ямагами изготовил самостоятельно, и провести баллистическую экспертизу. Мужчине может быть предъявлено обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Всего в доме убийцы Абэ было обнаружено семь самодельных пистолетов.
Нападение на Абэ было совершено 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Абэ было 67 лет.
Ямагами на допросах настаивал, что совершил покушение, поскольку причислял экс-премьера к религиозной организации "Церковь объединения". Японец винит эту структуру, последовательницей которой была его мать, в финансовых проблемах семьи. Мать обвиняемого пожертвовала "Церкви объединения" более 100 млн иен (более $730 тыс.).