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39 минут назад

СМИ: убийцу Абэ перевели в следственный изолятор в Осаке для освидетельствования

ТАСС

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами, заключенный под стражу 23 июля по решению окружного суда Нары, переведен в центр предварительного заключения в Осаке для проведения освидетельствования. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Убийцу Абэ перевели в следственный изолятор в Осаке
Фото: ReutersReuters

Ранее Ямагами назначили психиатрическую экспертизу, чтобы определить - способен ли он нести уголовную ответственность и в какой степени. Как ожидается, к 29 ноября на основании ее результатов должно быть принято соответствующее решение.

Полиция намерена изучить пистолеты, которые Ямагами изготовил самостоятельно, и провести баллистическую экспертизу. Мужчине может быть предъявлено обвинение в нарушении законов об огнестрельном оружии и его изготовлении. Всего в доме убийцы Абэ было обнаружено семь самодельных пистолетов.

Нападение на Абэ было совершено 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Абэ было 67 лет.

Ямагами на допросах настаивал, что совершил покушение, поскольку причислял экс-премьера к религиозной организации "Церковь объединения". Японец винит эту структуру, последовательницей которой была его мать, в финансовых проблемах семьи. Мать обвиняемого пожертвовала "Церкви объединения" более 100 млн иен (более $730 тыс.).

В мире,Синдзо Абэ,
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