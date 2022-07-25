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58 минут назад

У Джонсона появилось последнее на посту премьера желание в отношении Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Стало известно о планах Джонсона в отношении Украины перед отставкой
Фото: ReutersReuters

Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле, напоминает РИА «Новости».

«Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет», – сказал источник The Telegraph.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый глава кабинета министров. При этом, по информации СМИ, Джонсон рассчитывает вернуть себе этот пост в будущем.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Тереза Мэй,Консервативная партия,
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