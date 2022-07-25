Стало известно о планах Джонсона в отношении Украины перед отставкой

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет Даунинг-стрит, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

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Джонсон намерен посетить столицу Украины в третий раз, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. До этого он был там в июне и апреле, напоминает РИА «Новости».

«Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет», – сказал источник The Telegraph.