Правящий режим украинского президента Владимира Зеленского «бездумно бросает людей на верную смерть», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим (Владимира) Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», — сообщил он.
Политик выразил уверенность, что Власти Украины специально нагнетают обстановку в отношении Херсонской области, чтобы получить больше денег от Запада.
«То, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. […] Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было», — отметил Стремоусов.