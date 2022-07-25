Семь человек пострадали при стрельбе в парке Лос-Анджелеса

Четыре мужчины и три женщины пострадали при стрельбе рядом с парком Пек в Лос-Анджелесе , где в это время проходило автошоу, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пожарный департамент города.

Уточняется, что три человека с пулевыми ранениями находятся в критическом состоянии. Местные СМИ утверждают, что в результате инцидента есть погибшие. Кроме этого злоумышленников могло быть несколько. В департаменте добавили, что весь парк оцеплен и признан местом преступления. 18 июля два человека погибли при стрельбе в торговом центре Greenwood Park неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана. Еще три человека получили ранения. Отмечалось, что одним из погибших являлся человек, который, предположительно, начал стрельбу.