CNN: смертельная жара накрыла США

Более 90 миллионов американцев подвергнуться воздействию высоких температур "От южных равнин до востока будет очень тяжело, особенно в крупных городских районах от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона", — предупредила Национальная метеорологическая служба В Нью-Йорке 23 июля от теплового удара умер по меньшей мере один человек, сообщил представитель городской судебно-медицинской экспертизы.

По словам пресс-секретаря, у скончавшегося также были другие проблемы со здоровьем. Также тело 73-летного мужчина было найдено в прошлый четверг в комнате без кондиционера в Аллентауне, штат Пенсильвания. У скончавшегося также было несколько сопутствующих заболеваний, в том числе диабет. На прошлой неделе в Далласе скончалась от жары 66-летняя женщина, у которой также были сопутствующие заболевания. А в среду, 20 июля, 22-летний турист умер из-за обезвоживания в национальном парке Южной Дакоты.