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16 минут назад

СМИ узнали о романе Маска с женой основателя Google

Елена Прошина

СМИ узнали, что у Илона Маска был короткий роман с Николь Шанахан - женой основателя Google Сергея Брина. В итоге Маск разрушил некогда крепкую американскую семью: супруги Брин разводятся.

СМИ узнали о романе Маска с женой основателя Google
Фото: ReutersReuters

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их данным, роман случился осенью 2021 года. Известно, что Брин и Маск дружили, глава Tesla часто ночевал в доме Брина в Силиконовой долине.

Брин узнал об измене в начале 2022 года и подал на развод после трех лет совместной жизни. Дружбу с владельцем Tesla он прекратил.

Один из богатейших в мире людей подал на развод

В судебных документах говорится о «непримиримых разногласиях». Супруги не разглашают конкретную причину бракоразводного процесса. Юристы говорят, что дело рассматривается частным судьей, поэтому подробности развода не получат широкую огласку.

У пары сейчас растет сын, ему три года.

Николь Шанахан – вторая жена Брина. Ранее он был женат на бизнесвумен Анне Войжитски, владевшей биотехнологической компанией.

Ранее Илон Маск расстался со своей возлюбленной Наташей Бассетт.

В мире,Илон Маск,Google,
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