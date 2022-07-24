В Конгрессе США предложили отправить в Киев военных советников

«Мы должны сделать [для Украины] больше. Но делать это необходимо с гарантиями, с мониторингом ситуации. А это получится, только если у Украины будут советники, которые помогут армии с планированием и логистикой», — заявил Уолтц на вопрос журналиста о том, следует ли Вашингтону отправить на территорию Украины военных советников.