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3 минуты назад

В конгрессе США призвали отправить на Украину военных советников

Майк Габриелян

Конгрессмены США призвали отправить на Украину военных советников после того как Европол обнаружил, что украинцы перепродают поставленное им оружие европейскому криминалитету. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгресс США призвал отправить на Украину военных советников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Единственный способ добиться контроля - направить ряд советников на Украину», - сказал член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Уолтца, советники могут быть как гражданскими, так и военными. Они не будут находиться на передовой, поскольку никто в США не одобрит этого.

Конгрессвумен Мики Шеррилл отметила, что США должны «убедиться, что отслеживают оружие, которое посылают».

Ранее представитель Европола Оп Ген Оорт заявил, что в Европе были отмечены случаи контрабанды оружия с Украины. При этом речь идет не только о стрелковом оружии: европейские следователи располагают информацией о том, что украинцы продавали тяжелое вооружение.

Представитель Европола предупредил, что это контрабандное оружие может попасть в руки террористических организаций.

В мире,Армия,Конгресс США,
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