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12 минут назад

В Мюнхене осквернили могилу Бандеры

Майк Габриелян

На городском кладбище Мюнхена неизвестные разрисовали могилу нацистского пособника Бандеры свастиками, серпами и молотами и анархистскими символами. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на местного жителя, белорусского эмигранта.

В Мюнхене неизвестные разрисовали могилу Бандеры
Фото: соцестисоцести

Он опубликовал в соцсетях фото, на котором видно, что каменный крест изрисован фиолетовой краской. Имя Бандеры закрашено.

соцсети

На месте очевидец заметил полицейских.

Могилу Бандеры периодически разрисовывают или обливают краской представители левых движений, выступающие против неонацизма. В марте прошлого года ее облили «неизвестным веществом».

Ранее американский писатель Стивен Кинг отрекся от своих слов о том, что пособник нацистов Бандера «был великим человеком».

В мире,Стивен Кинг,
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