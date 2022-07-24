В Мюнхене неизвестные разрисовали могилу Бандеры

На городском кладбище Мюнхена неизвестные разрисовали могилу нацистского пособника Бандеры свастиками, серпами и молотами и анархистскими символами. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на местного жителя, белорусского эмигранта.

Фото: соцести соцести

Он опубликовал в соцсетях фото, на котором видно, что каменный крест изрисован фиолетовой краской. Имя Бандеры закрашено.

соцсети

На месте очевидец заметил полицейских.

Могилу Бандеры периодически разрисовывают или обливают краской представители левых движений, выступающие против неонацизма. В марте прошлого года ее облили «неизвестным веществом».