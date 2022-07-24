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9 минут назад

В Индии при взрыве в доме производителя петард погибли не менее шести человек

ТАССиещё 1

По меньшей мере шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в Индии в результате взрыва в доме производителя петард и фейерверков в штате Бихар. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Саран.

В Индии взорвался дом производителя петард, погибли шесть человек
Фото: cctv.comcctv.com

В результате взрыва часть дома разрушилась, а оставшаяся часть загорелась. По данным полиции, дом находится на берегу реки, в которую обрушилась большая часть здания. Восемь пострадавших доставлены в районную больницу.

Полиция не исключает, что под обломками могут оставаться люди. Идет разбор завала.

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