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19 минут назад

The Mirror: крематории в Британии задрали цены на свои услуги из-за роста цен на энергоносители

FBM.ru

The Mirror сообщает, что кризис стоимости жизни влияет на стоимость смерти, поскольку крематории повышают цены из-за роста цен на энергоносители.

Крематории в Англии задрали цены из-за роста стоимости энергоносителей
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Опросы показывают, что каждая шестая британская семья испытывает серьезные финансовые трудности в связи с похоронами и предпочитает экономить деньги, выбирая более дешевый гроб и тратя меньше на цветы, поскольку плата за кремацию в некоторых районах превышает 1000 фунтов стерлингов.

Кремация усопших подорожала в среднем за минувший год на 20 фунтов стерлингов, но кое-где эта разница составляет 120 фунтов. Поэтому скорбящие не только сосредоточены на покупке более дешевых гробов, но и вынуждены отказываться от торжественной церемонии прощания, домашних поминок, а также самостоятельно заниматься развеиванием праха усопшего

В целом стоимость традиционных похорон в Великобритании впервые за весь прошлый год снизилась на 3,1% до 4056 фунтов стерлингов, но эта экономия, в основном была, получена за счет снижения гонораров похоронных бюро и священников, потому что родственники экономят на церемонии прощания. На кремацию приходится порядка 18% похорон.

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