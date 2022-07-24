Крематории в Англии задрали цены из-за роста стоимости энергоносителей

The Mirror сообщает, что кризис стоимости жизни влияет на стоимость смерти, поскольку крематории повышают цены из-за роста цен на энергоносители.

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Опросы показывают, что каждая шестая британская семья испытывает серьезные финансовые трудности в связи с похоронами и предпочитает экономить деньги, выбирая более дешевый гроб и тратя меньше на цветы, поскольку плата за кремацию в некоторых районах превышает 1000 фунтов стерлингов.

Кремация усопших подорожала в среднем за минувший год на 20 фунтов стерлингов, но кое-где эта разница составляет 120 фунтов. Поэтому скорбящие не только сосредоточены на покупке более дешевых гробов, но и вынуждены отказываться от торжественной церемонии прощания, домашних поминок, а также самостоятельно заниматься развеиванием праха усопшего