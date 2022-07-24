Spectator: Орбан предал ЕС из-за России

Политолог Уильям Наттрасс в статье для журнала Spectator раскритиковал российскую политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он пояснил, что стремление главы Венгрии наладить нормальные отношения с Москвой воспринимаются лидерами европейских стран как предательство.

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Аналитик подчеркнул, что поведение венгерских властей является четким показателем провала антироссийских ограничительных мер, а также свидетельством фактического раскола Евросоюза из-за украинского вопроса.

Уильям Наттрасс напомнил, что лидеры ЕС на протяжении многих лет высмеивали заявления об энергозависимости от России. На фоне этого, уточнил он, крайне унизительным является то, что одной из стран организации пришлось буквально умолять главу РФ Владимира Путина об увеличении поставок газа.