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46 минут назад

Spectator: Орбан предал ЕС из-за России

Илья Родин

Политолог Уильям Наттрасс в статье для журнала Spectator раскритиковал российскую политику венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он пояснил, что стремление главы Венгрии наладить нормальные отношения с Москвой воспринимаются лидерами европейских стран как предательство.

Spectator: Орбан предал ЕС из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитик подчеркнул, что поведение венгерских властей является четким показателем провала антироссийских ограничительных мер, а также свидетельством фактического раскола Евросоюза из-за украинского вопроса.

Уильям Наттрасс напомнил, что лидеры ЕС на протяжении многих лет высмеивали заявления об энергозависимости от России. На фоне этого, уточнил он, крайне унизительным является то, что одной из стран организации пришлось буквально умолять главу РФ Владимира Путина об увеличении поставок газа.

Венгрия ведет переговоры с российской стороной о строительстве двух реакторов в стране, добавил аналитик. В работах будет принимать участие госкорпорация «Росатом».

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,Росатом,ЕС,
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