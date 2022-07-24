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14 минут назад

На Украине раскрыли статистику уголовных дел по политическим мотивам

Майк Габриелян

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко раскрыл статистику преследования украинцев по политическим мотивам. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине назвали число преследуемых по политическим мотивам украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Только за 5 минувших месяцев заведено более 10000 уголовных дел о «коллаборационизме». Преследованию подверглись 174 человека.

«Более 1 тыс. уголовных производств начато за коллаборационистскую деятельность. 174 человека получили сообщения о подозрении»,— написал глава Нацполиции в экстремистской американской соцсети.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель - «защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

Ранее греческий политик, бывший министр энергетики и экс-лидер левой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис заявил, что на предвыборном плакате его нового политического движения будут надписи «Россия права» и «США и НАТО устроили ад на Украине».

В мире,Панайотис Лафазанис,Игорь Клименко,Владимир Путин,НАТО,
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