Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко раскрыл статистику преследования украинцев по политическим мотивам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Только за 5 минувших месяцев заведено более 10000 уголовных дел о «коллаборационизме». Преследованию подверглись 174 человека.

«Более 1 тыс. уголовных производств начато за коллаборационистскую деятельность. 174 человека получили сообщения о подозрении»,— написал глава Нацполиции в экстремистской американской соцсети.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель - «защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».