В США испугались растущей мощи китайской армии

Вооруженные силы КНР стали более агрессивными и опасными за последние пять лет, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

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«Китайские вооруженные силы в воздухе и на море стали более агрессивными в этом конкретном регионе. Они пытаются расширить свое влияние по всему региону. И это имеет потенциальные последствия, которые не обязательно благоприятны для наших союзников и партнеров», — заявил Милли.

По словам американского генерала, активность китайских самолетов и кораблей в Тихоокеанском регионе значительно увеличилась за последнее время. В то же время сохраняется вероятность нападения Китая на Тайвань, что также вызывает озабоченность США и их союзников, отметил Милли.