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1 час назад

Польша намерена создать сильнейшую в НАТО сухопутную армию

Илья Родин

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью польской газете Sieci, что правительство страны принимает меры для защиты от мнимой агрессии России. В частности, наращивает сухопутную армию.

Граничащее с Россией государство захотело создать сильнейшую сухопутную армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что оборонные расходы Польши существенно выросли. Они достигли 2,4% ВВП, при том, что в рамках стратегии НАТО государствам альянса следует тратить на военные нужды 2%.

Блащак уточнил, что у Польши есть общие границы с Россией. Следовательно, стране следует быть готовым к отражению мнимой военной агрессии со стороны северного соседа.

Fakt (Польша): НАТО защищает нас от России

По его словам, Варшава стремится создать сильнейшую сухопутную армию среди европейских стран, входящих в Североатлантический альянс.

Если эта задача будет выполнена, то потенциальный противник побоится нападать на Польшу, пояснил министр. Он подчеркнул при этом, что «кремлевские властители не будут бить по сильным».

В мире,Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
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