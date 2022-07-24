Граничащее с Россией государство захотело создать сильнейшую сухопутную армию

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью польской газете Sieci, что правительство страны принимает меры для защиты от мнимой агрессии России. В частности, наращивает сухопутную армию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что оборонные расходы Польши существенно выросли. Они достигли 2,4% ВВП, при том, что в рамках стратегии НАТО государствам альянса следует тратить на военные нужды 2%.

Блащак уточнил, что у Польши есть общие границы с Россией. Следовательно, стране следует быть готовым к отражению мнимой военной агрессии со стороны северного соседа.

По его словам, Варшава стремится создать сильнейшую сухопутную армию среди европейских стран, входящих в Североатлантический альянс.