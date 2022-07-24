Во Франции из-за сильной жары и засухи ограничили использование воды

Власти Франции из-за сильной жары и засухи ограничили использование воды в 88 из 96 департаментов. Об этом сообщает телеканал BFMTV. https://www.bfmtv.com/meteo/canicule/secheresse-88-departements-desormais-places-en-alerte_AD-202207240081.html

Причиной стала аномально сухая и жаркая погода. Она стоит уже несколько недель. Вдобавок зимой и весной выпало малое количество осадков, что не позволило пополнить запасы воды.

Особенно пострадали Пэи-де-ла-Луар и регион Пуату-Шарант. Там объявлен максимальный уровень опасности. Однако «тревожно почти во всей Франции».

Один запретов состоит в том, что теперь запрещено часто поливать сады. Жители, по словам чиновников, «должны адаптироваться».

Надежды на улучшение в ближайшие дни мало, а дождей в ближайшие две недели почти не ожидается, за исключением Пиренеев и Альп.