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7 минут назад

Во Франции из-за сильной жары и засухи ограничили использование воды

Майк Габриелян

Власти Франции из-за сильной жары и засухи ограничили использование воды в 88 из 96 департаментов. Об этом сообщает телеканал BFMTV. https://www.bfmtv.com/meteo/canicule/secheresse-88-departements-desormais-places-en-alerte_AD-202207240081.html

Во Франции из-за сильной жары и засухи ограничили использование воды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причиной стала аномально сухая и жаркая погода. Она стоит уже несколько недель. Вдобавок зимой и весной выпало малое количество осадков, что не позволило пополнить запасы воды.

Особенно пострадали Пэи-де-ла-Луар и регион Пуату-Шарант. Там объявлен максимальный уровень опасности. Однако «тревожно почти во всей Франции».

Один запретов состоит в том, что теперь запрещено часто поливать сады. Жители, по словам чиновников, «должны адаптироваться».

Надежды на улучшение в ближайшие дни мало, а дождей в ближайшие две недели почти не ожидается, за исключением Пиренеев и Альп.

Ранее синоптики рассказали, что подобной испепеляющей жары в Европе не было уже 150 лет. https://news.rambler.ru/weather/49051634/

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