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1 час назад

Sohu: США могут потерять Аляску из-за сокрушительного ответа РФ на санкции

News.ru

Ответ Москвы на западные санкции может оставить Соединенные Штаты без Аляски, пишет китайское издание Sohu. В публикации отмечается, что если Вашингтон признает Россию страной — «спонсором терроризма», то это создаст угрожающую ситуацию — Москва в качестве защитной меры может прибегнуть к «взятию» Аляски.

Конечно, Россия не позволит Соединенным Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть что возвращать, например, Аляску, — говорится в сообщении.

Ранее Володин посоветовал Вашингтону не забывать об Аляске при распределении изъятых у России активов. Спикер ГД подчеркнул, что Москве «есть что возвращать».

Начался передел мира — Вассерман

21 июля спикер палаты представителей законодательного органа Нэнси Пелоси в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном сообщила, что в случае если Госдепартамент не признает Россию страной — спонсором терроризма из-за событий на Украине, это сделает американский конгресс слабым.

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