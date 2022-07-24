Папа Римский вновь изъявил желание посетить Украину

Папа Римский Франциск вновь заявил, что хотел бы посетить Украину. Об этом он сообщил по дороге в Канаду, куда направился в воскресенье с апостольским визитом.

"Да, хотел бы посетить, будем надеяться. Может быть", - приводит его слова агентство ANSA.

Понтифик вылетел утром в воскресенье из римского аэропорта Фьюмичино на борту самолета ITA Airways в Эдмонтон. В центре поездки - встреча с представителями коренных народов. Сам глава Римско-католической церкви назвал ее "исправительно-покаянной".

Ранее в интервью агентству Reuters Франциск заявил, что надеется после поездки в Канаду посетить Москву и Киев.

По словам понтифика, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос о возможной поездке в Москву. Как отмечало агентство, обстановку осложняла позиция Франциска по конфликту на Украине.