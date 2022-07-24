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18 минут назад

СМИ: Папа Римский вновь заявил, что хотел бы посетить Украину

ТАСС

Папа Римский Франциск вновь заявил, что хотел бы посетить Украину. Об этом он сообщил по дороге в Канаду, куда направился в воскресенье с апостольским визитом.

Папа Римский вновь изъявил желание посетить Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Да, хотел бы посетить, будем надеяться. Может быть", - приводит его слова агентство ANSA.

Понтифик вылетел утром в воскресенье из римского аэропорта Фьюмичино на борту самолета ITA Airways в Эдмонтон. В центре поездки - встреча с представителями коренных народов. Сам глава Римско-католической церкви назвал ее "исправительно-покаянной".

Ранее в интервью агентству Reuters Франциск заявил, что надеется после поездки в Канаду посетить Москву и Киев.

По словам понтифика, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос о возможной поездке в Москву. Как отмечало агентство, обстановку осложняла позиция Франциска по конфликту на Украине.

Секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщал, что вероятный визит на Украину будет в том числе зависеть от самочувствия 85-летнего главы Римско-католической церкви после поездки в Канаду. При этом ранее Галлахер не исключал, что поездка Франциска на Украину может произойти в августе.

В мире,Общество,Ричард Галлахер,ФРАНЦИСК,Пьетро Паролин,Сергей Лавров,Католическая церковь,
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