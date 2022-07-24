Террористы обстреляли граждан на открытии церкви в Сирии

Террористы обстреляли снарядами граждан на празднике, организованном по случаю открытия церкви Айя-София в городе Скальбия, Сирия. Об этом пишет информационное агентство Sana.

Сообщается, что в результате вооруженной атаки церемонии, проходившей в провинции Хама, есть пострадавшие. «Террористы нанесли удар ракетой по собранию граждан, праздновавших открытие церкви Айя-София в Скальбии провинции Хама. Есть данные о жертвах и пострадавших», — утверждает издание.

22 июля стало известно о воздушной атаке, которой подверглась столица Сирии Дамаск. Средства противовоздушной обороны отразили удары, в окрестностях города были слышны взрывы.