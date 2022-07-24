Глава МВД Сербии сообщил об угрозах иностранной спецслужбы в свой адрес

Одна из крупнейших разведывательных служб в мире потребовала от главы МВД Александара Вулина "поменять свою политическую позицию". Об этом министр внутренних дел Сербии рассказал в воскресенье в эфире канала TV Pink.
По словам Вулина, от него потребовали отказаться от своих политических взглядов, в противном случае против него начнут международную кампанию с целью не допустить его вхождения в новый кабинет министров Сербии.
"Как и все разведывательные службы, они любят демонстрировать силу. Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации", - заявил Вулин.
Глава МВД Сербии известен своими патриотическими взглядами и яркими высказываниями. Ранее Александар Вулин критично оценивал конфликт на Украине, отмечая, что Украина получила статус кандидата в ЕС лишь из-за конфликта с РФ. Он также критиковал резолюцию Европарламента, требующую от Сербии ввести санкции против России и признать Косово, подчеркивая, что сокращение сотрудничества с Россией и отдаление от Москвы противоречат интересам Сербии. Оценивая обстановку в ЕС, Вулин заявлял, что европейские лидеры ведут себя как коммунальщики, а не как политики.
Ранее, занимая пост министра обороны, Вулин способствовал активному военно-техническому сотрудничеству Москвы и Белграда. Как он ранее заявил в интервью ТАСС, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству России и Сербии. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений, истребительная авиация снова в состоянии защищать сербское небо, а современные системы ПВО - комплексы "Панцирь-С1" - усилили противовоздушную оборону страны.