Глава МВД Сербии сообщил об угрозах иностранной спецслужбы в свой адрес

"Как и все разведывательные службы, они любят демонстрировать силу. Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации", - заявил Вулин.