Прокуратура Франции заинтересовалась имуществом российских олигархов

Национальная финансовая прокуратура 1 июля начала предварительное расследование относительно имущества российских олигархов. Ведомство интересуется активами бизнесменов во Франции, пишет Le Parisien.

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По данным издания, подтвержденным прокуратурой, расследование касается организованного отмывания денег, коррупции, налоговых преступлений. Ведомство намерено выяснить, в каких обстоятельствах российские предприниматели — как утверждается, близкие к власти — могли получить в свое распоряжение значительные активы в сфере недвижимости.

Расследование доверено подразделению, которое занимается крупными финансовыми преступлениями, и начато по заявлению, поданному в середине мая.

21 июля агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз планирует обязать попавших под санкции россиян декларировать все активы на его территории. Отказ сообщать о каком-либо имуществе будет считаться уклонением от санкций — одним из наказаний может стать конфискация.