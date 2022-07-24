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49 минут назад

В Израиле заявили, что закрытие офисов «Сохнут» скажется на отношениях с Россией

Илья Родин

Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал о ситуации с закрытием офисов агентства «Сохнут» в России. Он пояснил, что эта мера может негативно сказаться на отношениях с Москвой. Об этом сообщается на официальном сайте канцелярии главы государства.

Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «Сохнут» является международной организацией. Другое название - Еврейское агентство. Сотрудники занимаются вопросами репатриации, оказывают помощь переселенцам, выполняют прочие необходимые функции.

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Политик подчеркнул, что «отношения с Россией важны для Израиля». Вместе с тем, необходимо учитывать интересы еврейской общины в РФ. Соответственно, закрытие офисов «Сохнут» серьезным образом скажется на российской политике Тель-Авива.

В канцелярии уточнили, что Яир Лапид поручил юристам подготовиться к поездке в Москву, с тем, чтобы решить вопрос с Еврейским агентством в необходимом ключе.

В мире,Яир Лапид,
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