Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую гендерную политику, и заявил, что существует только два пола – мужчины и женщины.
Об этом сообщает RT.
«Мы утверждаем, что существует два гендера: мужчины и женщины», - сказал Трамп, выступая перед участниками Turning Point Action - организации, пропагандирующей традиционные ценности.
Он отметил, что американские демократы пропагандируют «токсичную гендерную политику и расовую теорию».
Согласно документу, опубликованному на днях The New York Times, президент Дональд Трамп планирует ввести более конкретное определение пола, если придет к власти.
Администрация Трампа требует четкого и единообразного определения, которое определяется «на биологической основе, то есть ясно, основано на науке, объективно и управляемо».
Предлагаемое определение будет определять пол как мужской или женский, «неизменный и определяемый гениталиями, с которыми человек рождается».
При этом в американском обществе немало тех, кто поддерживает идею, что человек уже с детского возраста имеет право сам выбирать себе пол и требовать необходимой для этого помощи медиков – гормональной терапии, пластических операций и т.д.
Ранее Трамп заявил, что американская система образования больна, поскольку нельзя учить детей Библии, но можно «учить детей тому, что мужчины способны забеременеть».