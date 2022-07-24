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6 минут назад

Трамп раскритиковал американскую гендерную политику

Майк Габриелян

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую гендерную политику, и заявил, что существует только два пола – мужчины и женщины.

Трамп раскритиковал американскую гендерную политику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает RT.

«Мы утверждаем, что существует два гендера: мужчины и женщины», - сказал Трамп, выступая перед участниками Turning Point Action - организации, пропагандирующей традиционные ценности.

Он отметил, что американские демократы пропагандируют «токсичную гендерную политику и расовую теорию».

Согласно документу, опубликованному на днях The New York Times, президент Дональд Трамп планирует ввести более конкретное определение пола, если придет к власти.

Администрация Трампа требует четкого и единообразного определения, которое определяется «на биологической основе, то есть ясно, основано на науке, объективно и управляемо».

Предлагаемое определение будет определять пол как мужской или женский, «неизменный и определяемый гениталиями, с которыми человек рождается».

При этом в американском обществе немало тех, кто поддерживает идею, что человек уже с детского возраста имеет право сам выбирать себе пол и требовать необходимой для этого помощи медиков – гормональной терапии, пластических операций и т.д.

Ранее Трамп заявил, что американская система образования больна, поскольку нельзя учить детей Библии, но можно «учить детей тому, что мужчины способны забеременеть».

В мире,Дональд Трамп,
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