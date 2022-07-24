Джонсон планирует последний визит в Киев

«Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем Зеленского. Джонсон не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», - заявил источник издания.