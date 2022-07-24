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24 минуты назад

Джонсон планирует последний визит в Киев

Майк Габриелян

Уходящий британский премьер-министр Борис Джонсон «планирует последний визит в Киев, чтобы встретиться с Зеленским» перед грядущей отставкой в сентябре. Об этом сообщает The Telegraph.

Джонсон планирует последний визит в Киев
Фото: ReutersReuters

Это будет уже третья поездка Джонсона на Украину.

«Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем Зеленского. Джонсон не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», - заявил источник издания.

Пресс-секретарь Джонсона не стал комментировать «гипотетические поездки на Украину».

Ранее уходящий премьер-министр посетил тренировку украинских военнослужащих, которых британские солдаты тренируют в Северном Йоркшире.

Раскрыты подробности разговора Зеленского и Джонсона

Джонсон бегал по окопам с оружием за воображаемым противником и пытался общаться на «мове», после чего в России комментаторы назвали происходящее «цирком».

В мире,Борис Джонсон,
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