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53 минуты назад

Стали известны планы Трасс по отношению к России и Китаю

Илья Родин

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не скрывает своих планов проведения предвыборной кампании. Она полагает, что агрессивная риторика в адрес Москвы и Пекина поможет ей занять кресло премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Трасс в своих выступлениях упирает на международную повестку, обещает проводить жесткую политику против России и Китая. Она утверждает, что сможет вернуть Британии лидерство на мировой арене.

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Таким образом, Трасс пытается создать себе образ «ястреба». Своего соперника, британского экс-министра финансов Риши Сунака, Трасс выставляет «голубем», подчеркнул собеседник издания.

В рамках предвыборной кампании аналитики провели опрос тори. Согласно их отчету, безусловным фаворитом гонки является Лиз Трасс. За нее собираются проголосовать 49% консерваторов. Сунак оказался на втором месте (31%).

В мире,Видео,Консервативная партия,
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