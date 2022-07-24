Стали известны планы Трасс по отношению к России и Китаю

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не скрывает своих планов проведения предвыборной кампании. Она полагает, что агрессивная риторика в адрес Москвы и Пекина поможет ей занять кресло премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Трасс в своих выступлениях упирает на международную повестку, обещает проводить жесткую политику против России и Китая. Она утверждает, что сможет вернуть Британии лидерство на мировой арене.

Таким образом, Трасс пытается создать себе образ «ястреба». Своего соперника, британского экс-министра финансов Риши Сунака, Трасс выставляет «голубем», подчеркнул собеседник издания.