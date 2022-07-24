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11 минут назад

В NYT заявили, что действия Эрдогана в отношении России «сводят с ума» Байдена и НАТО

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы является «головной болью» для американского главы государства Джо Байдена и Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание The New York Times.

NYT: Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России
Фото: TwitterTwitter

По словам автора материала Майкла Кроули, отношение к Эрдогану можно объяснить тем, что Анкара проводит политику, идущую вразрез с повесткой Запада. Подобное обстоятельство оборачивается стрессом для Вашингтона.

«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — подчеркнул экс-офицер дипломатической службы Элизабет Шакелфорд.

Еще в NYT упомянули предупреждениях Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также его поездку в Тегеран на встречу с российским и иранским лидерами Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

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Ранее Эрдоган утверждал, что Турция продолжит дипломатические усилия для обеспечения мира между РФ и Украиной.

Также Эрдоган рассказал, что обсуждал с Путиным сотрудничество по самолетам-амфибиям.

В мире,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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