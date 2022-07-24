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19 минут назад

Стало известно, кто будет контролировать в Стамбуле вывоз зерна с Украины

News.ru

Вывоз зерна с Украины будут контролировать генералы России и Турции из координационного центра в Стамбуле

Стало известно, кто будет контролировать в Стамбуле вывоз зерна с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контроль за вывозом зерна и сельхозпродукции из украинских портов будет осуществляться из совместного координационного центра, расположенного в университете Минобороны Турции. Он находится в районе Левент на берегу Босфора в европейской части Стамбула, пишет Yeni Şafak.

В Центре следить за перевозкой зерна будут военнослужащие в звании генералов или полковников из Турции, России и Украины, а также представители ООН.

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Торговые суда, вывозящие зерно, будут зарегистрированы в Центре. Экипажи должны будут информировать его о характере перевозимых грузов.

Контроль за безопасной перевозкой грузов из трех украинских портов (Южный, Одесса и Черноморск) будет вестись круглосуточно. В случае необходимости стороны задействуют БПЛА. Военные корабли не будут сопровождать торговые суда, отмечает издание.

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