Стало известно, кто будет контролировать в Стамбуле вывоз зерна с Украины

Вывоз зерна с Украины будут контролировать генералы России и Турции из координационного центра в Стамбуле
Контроль за вывозом зерна и сельхозпродукции из украинских портов будет осуществляться из совместного координационного центра, расположенного в университете Минобороны Турции. Он находится в районе Левент на берегу Босфора в европейской части Стамбула, пишет Yeni Şafak.
В Центре следить за перевозкой зерна будут военнослужащие в звании генералов или полковников из Турции, России и Украины, а также представители ООН.
Торговые суда, вывозящие зерно, будут зарегистрированы в Центре. Экипажи должны будут информировать его о характере перевозимых грузов.
Контроль за безопасной перевозкой грузов из трех украинских портов (Южный, Одесса и Черноморск) будет вестись круглосуточно. В случае необходимости стороны задействуют БПЛА. Военные корабли не будут сопровождать торговые суда, отмечает издание.