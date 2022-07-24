Украине предрекли потерю половины территорий

«Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории. А дальше мы будем решать, что с ней делать», — заявил Суздальцев в интервью изданию «Украина.ру».