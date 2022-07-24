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1 час назад

В Японии продолжают наращивать число работающих АЭС

Газета.Ru

Kansai Electric Power Company перезапустила третий энергоблок атомной электростанции «Тахакама» в префектуре Фукуи, сообщает РИА «Новости».

В Японии продолжают наращивать число работающих АЭС
Фото: Petr David Josek/APPetr David Josek/AP

Выработка энергии на этой электростанции начнется во вторник, 26 июля. С 19 августа электростанция начнет поставлять электроэнергию на коммерческой основе.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» атомная энергетика обеспечивала 30% всего энергопотребления страны. После катастрофы было принято решение постепенно снижать использование АЭС и останавливать реакторы. Сейчас японский кабмин рассматривает перспективы перезапуска части АЭС из-за мирового энергетического кризиса.

Ранее суд обязал выплатить $95 млрд бывших руководителей Tepco за аварию на Фукусиме.

По сообщениям местных СМИ, это решение по гражданскому делу, возбужденному акционерами Tepco, знаменует собой первый случай, когда суд признал бывших руководителей ответственными за ядерную катастрофу. Суд постановил, что руководство могло бы предотвратить катастрофу, если бы проявило должную осторожность.

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