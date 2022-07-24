В Японии продолжают наращивать число работающих АЭС

Kansai Electric Power Company перезапустила третий энергоблок атомной электростанции «Тахакама» в префектуре Фукуи, сообщает РИА «Новости».

Фото: Petr David Josek/AP Petr David Josek/AP

Выработка энергии на этой электростанции начнется во вторник, 26 июля. С 19 августа электростанция начнет поставлять электроэнергию на коммерческой основе.

До аварии на АЭС «Фукусима-1» атомная энергетика обеспечивала 30% всего энергопотребления страны. После катастрофы было принято решение постепенно снижать использование АЭС и останавливать реакторы. Сейчас японский кабмин рассматривает перспективы перезапуска части АЭС из-за мирового энергетического кризиса.

Ранее суд обязал выплатить $95 млрд бывших руководителей Tepco за аварию на Фукусиме.