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37 минут назад

СМИ признали поражение Запада против России

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин своими действиями устанавливает новый мировой порядок. Западные страны не могут эффективно этому противостоять. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, сообщает URA.RU.

СМИ признали поражение Запада против РФ
Фото: ТАССТАСС

Таким образом издание прокомментировало встречу главы российского государства с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси. В статье подчеркивается, что антироссийские санкции стали еще одним стимулом для Москвы к укреплению стратегических связей с другими странами.

«В тени кажущейся изоляции все три страны работают над тем, чтобы расширить свое влияние в мире, о чем свидетельствует встреча трех глав государств в Иране», — говорится в публикации. Автор материала отметил, что прежде всего это относится к России.

Кроме того, Handelsblatt пишет, что Запад теряет прежнее влияние в важных геополитических вопросах, а санкции только усугубляют его положение.

Ранее англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для The Spectator рассказала, что санкции против России загнали Германию в ловушку. Она пояснила, что власти ФРГ сами создали эту ловушку, из которой нет «легкого выхода». По ее словам, население страны все меньше задумывается о морали, куда больше их интересуют растущие цены на газ и продукты. Хойер обратилась к правительству Германии с призывом взять на себя ответственность за принятые решения касательно поставок энергоресурсов из РФ и подготовить жителей ФРГ к зиме.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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