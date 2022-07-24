СМИ признали поражение Запада против РФ

«В тени кажущейся изоляции все три страны работают над тем, чтобы расширить свое влияние в мире, о чем свидетельствует встреча трех глав государств в Иране», — говорится в публикации. Автор материала отметил, что прежде всего это относится к России.

Ранее англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для The Spectator рассказала, что санкции против России загнали Германию в ловушку. Она пояснила, что власти ФРГ сами создали эту ловушку, из которой нет «легкого выхода». По ее словам, население страны все меньше задумывается о морали, куда больше их интересуют растущие цены на газ и продукты. Хойер обратилась к правительству Германии с призывом взять на себя ответственность за принятые решения касательно поставок энергоресурсов из РФ и подготовить жителей ФРГ к зиме.