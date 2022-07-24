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43 минуты назад

«Мы нищая страна»: Трамп обвинил Байдена

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава американского государства Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну». Он подчеркнул, что теперь Белый дом вынужден просить ресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Трампа на студенческой конференции во Флориде.

«Мы нищая страна»: Трамп обвинил Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Байдену за свой президентский срок удалось разрушить экономику США и лишить страну всякого уважения со стороны зарубежных партнеров.

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны - <...> мы были такими сильными и могущественными - <...> в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире», — сказал Трамп и подчеркнул, что теперь США «никто больше не уважает».

Он рассказал, что всего два года назад у Вашингтона была энергетическая независимость и даже доминирующая позиция в этой сфере. По его словам, Соединенные Штаты в этом плане вскоре могли стать крупнее России и Саудовской Аравии «вместе взятых».

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире», — заявил бывший глава американского государства.

Трамп также выразил уверенность в том, что при его администрации Соединенным Штатам удалось добиться огромных успехов в экономике.

Трамп считает, что Европа "пользуется" США в вопросе энергоносителей из России

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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