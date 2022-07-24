«Мы нищая страна»: Трамп обвинил Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава американского государства Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну». Он подчеркнул, что теперь Белый дом вынужден просить ресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Трампа на студенческой конференции во Флориде.

По его словам, Байдену за свой президентский срок удалось разрушить экономику США и лишить страну всякого уважения со стороны зарубежных партнеров.

«Всего за два года мы превратились из самой сильной страны - <...> мы были такими сильными и могущественными - <...> в слабую [страну] в плане признания и уважения в мире», — сказал Трамп и подчеркнул, что теперь США «никто больше не уважает».

Он рассказал, что всего два года назад у Вашингтона была энергетическая независимость и даже доминирующая позиция в этой сфере. По его словам, Соединенные Штаты в этом плане вскоре могли стать крупнее России и Саудовской Аравии «вместе взятых».

«Сейчас мы нищая страна. Нищая страна со стоящим на коленях Байденом, выпрашивающим энергоресурсы в мире», — заявил бывший глава американского государства.