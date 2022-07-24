В США увидели «тревожный феномен» в действиях России

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта… Зерновая сделка завершила неделю российской дипломатии, которая, по словам экспертов, была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу», – пишет обозреватель.