Обозреватель National Interest Марк Эпископос увидел «тревожный феномен» в последних политических событиях в мире.
«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта… Зерновая сделка завершила неделю российской дипломатии, которая, по словам экспертов, была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу», – пишет обозреватель.
Эпископос отмечает, что Запад пытается выстроить единый глобальный фронт против Кремля, однако визит российского лидера Владимира Путина в Тегеран продемонстрировал, что Россия не находится в изоляции.
Ранее «СП» писала о том, что американский экономист Джеймс Рикардс заявил о серьезном стратегическом просчете США в отношении ситуации на Украине.