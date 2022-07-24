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41 минуту назад

В США увидели «тревожный феномен» в действиях России

Свободная прессаиещё 1

Обозреватель National Interest Марк Эпископос увидел «тревожный феномен» в последних политических событиях в мире.

В США увидели «тревожный феномен» в действиях России
Фото: ТАССТАСС

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта… Зерновая сделка завершила неделю российской дипломатии, которая, по словам экспертов, была призвана показать, что западная кампания по экономической и политической изоляции Москвы потерпела неудачу», – пишет обозреватель.

Эпископос отмечает, что Запад пытается выстроить единый глобальный фронт против Кремля, однако визит российского лидера Владимира Путина в Тегеран продемонстрировал, что Россия не находится в изоляции.

Ранее «СП» писала о том, что американский экономист Джеймс Рикардс заявил о серьезном стратегическом просчете США в отношении ситуации на Украине.

В мире,Владимир Путин,
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