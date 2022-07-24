США обвинили Россию в ударе по Одессе

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия ответственна в срыве договоренностей по экспорту зерна из Украины. Он обвинил РФ в ударе по порту Одессы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его Twitter.

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«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — написал он.

Блинкен добавил, что подобные действия со стороны России подрывают усилия по обеспечению мирового сообщества продовольствием. Кроме того, доверие к обязательствам России касательно сделки по экспорту зерна из Украины тоже под вопросом.

Как передает агентство Reuters, Блинкен считает Россию ответственной за усугубление мирового продовольственного кризиса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обвинениями в сторону российской армии. Он подчеркнул, что Москва планирует сорвать сделку по вывозу украинского зерна.

Ракетные удары вблизи одесского порта последовали на следующий день после подписания соглашения Россией, Украиной, Турцией и ООН по содействию вывозу зерна по Черному морю.