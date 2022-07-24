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34 минуты назад

США обвинили Россию в ударе по Одессе

Елена Прошина

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия ответственна в срыве договоренностей по экспорту зерна из Украины. Он обвинил РФ в ударе по порту Одессы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его Twitter.

США обвинили Россию в ударе по Одессе
Фото: ReutersReuters

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — написал он.

Блинкен добавил, что подобные действия со стороны России подрывают усилия по обеспечению мирового сообщества продовольствием. Кроме того, доверие к обязательствам России касательно сделки по экспорту зерна из Украины тоже под вопросом.

Как передает агентство Reuters, Блинкен считает Россию ответственной за усугубление мирового продовольственного кризиса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обвинениями в сторону российской армии. Он подчеркнул, что Москва планирует сорвать сделку по вывозу украинского зерна.

Ракетные удары вблизи одесского порта последовали на следующий день после подписания соглашения Россией, Украиной, Турцией и ООН по содействию вывозу зерна по Черному морю.

В ООН неоднократно предупреждали о том, что вывоз продовольствия из Украины должен снизить цены на мировых рынках. В противном случае миру грозит голод.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,ООН,
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