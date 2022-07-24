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1 час назад

МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в том, что премьер якобы распространяет «российскую пропаганду».

МИД Украины назвал слова Орбана российской пропагандой
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС

Как заявил Николенко, слова Орбана о том, что «санкции не пошатнули Россию» являются «классическим примером российской пропаганды». Николенко также не согласился с мнением Орбана, согласно которому накачивание Украины современным оружием лишь увеличивает продолжительность конфликта. По версии МИД Украины, «предоставление оружия Украине спасает жизни украинцев», передает ТАСС.

Напомним, Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он также заявил о затягивании ситуации на Украине из-за поставок ей оружия. Орбан призвал свою страну готовиться к 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который, по его мнению, в это время затронет Европу и США.

В мире,Санкции,Олег Николенко,Виктор Орбан,
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