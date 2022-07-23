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35 минут назад

Американский экономист назвал главный просчет США в позиции по Украине

ТК «Звезда»иещё 1

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США допустили просчет в выборе позиции по Украине. По мнению эксперта, который сравнил мировую политическую арену с игрой в покер между Россией, США и Китаем, Вашингтон стал «главным лузером собственной же политики».

Назван главный просчет США в позиции по Украине
Фото: ReutersReuters

Такая ситуация сложилась из-за ситуации на Украине, потому что поменяла расположение сил и привела к ситуации «двое против одного», пишет он в статье, опубликованной в The Daily Reckoning.

Альянса между Россией и Китаем, которые значительно сблизились за последнее время, можно было избежать, как считает Рикардс.

Также экономист отметил, что большинство американцев даже не знает, где находится Украина, в то время как для России она является близким соседом.

Ранее издание Junge Welt опубликовало статью, в которой сказано, что страны Латинской Америки отвернулись от США из-за антироссийской политики. По мнению автора статьи, голод на Юге спровоцирован именно этими санкциями и нежеланием США думать о мировых последствиях своих действий.

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