Назван главный просчет США в позиции по Украине

Американский экономист Джеймс Рикардс заявил, что США допустили просчет в выборе позиции по Украине. По мнению эксперта, который сравнил мировую политическую арену с игрой в покер между Россией, США и Китаем, Вашингтон стал «главным лузером собственной же политики».

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Такая ситуация сложилась из-за ситуации на Украине, потому что поменяла расположение сил и привела к ситуации «двое против одного», пишет он в статье, опубликованной в The Daily Reckoning.

Альянса между Россией и Китаем, которые значительно сблизились за последнее время, можно было избежать, как считает Рикардс.

Также экономист отметил, что большинство американцев даже не знает, где находится Украина, в то время как для России она является близким соседом.