Сотни российских фур оказались заблокированы на грузинской границе

Сотни фур заблокированы на старой объездной дороге в Тбилиси. Дальнобойщики не могут проехать транзитом из Армении в Россию. Грузинская полиция собирает их в огромную очередь и заставляет ждать неделями без воды и еды, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на одного из дальнобойщиков.

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Водитель поведал, что едет из Армении в Россию транзитом через Грузию.

«Полиция свела всех в одну большую очередь. Люди стоят по 10 и более дней», - рассказал он.

По его словам, стоит испепеляющая жара, не хватает воды, нет нормальных туалетов. Местные жители предлагают продукты и воду, но продают их втридорога.