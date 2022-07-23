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23 минуты назад

Поляки начали избавляться от украинских флагов на зданиях

Слово и Дело

Поляки, радушно принявшие украинских беженцев в конце февраля, постепенно теряют терпение. В некоторых регионах страны активисты начали срывать флаги Украины.

Поляки начали избавляться от украинских флагов на зданиях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина пытается снять флаг Украины со здания. Рядом висит польский флаг. При этом мужчина с кем-то говорит на польском языке.

Это уже не первый случай, когда в Польше пытаются избавиться от символики другого государства. Например, несколько дней назад представители местной молодежи устроили во Вроцлаве акцию протеста из-за украинских флагов. Им не понравилось, что символику другого государства можно встретить на городском транспорте.

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