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1 час назад

Эрдоган назвал сроки вывоза зерна из портов Украины

Майк Габриелян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывоз зерна из портов, заминированных Киевом, начнется «в ближайшие дни». Об этом сообщает телеканал NTV.

Эрдоган назвал сроки вывоза зерна из портов Украины
Фото: ReutersReuters

«С началом перевозки зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — пояснил Эрдоган.

По его словам, Турция будет и дальше пытаться урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и добиться мира между Россией и Украиной.

Турецкий президент отметил, что надеется скоро получить «обнадеживающие новости на переговорах всех уровней, включая лидеров».

В пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялось подписание соглашения по вопросам поставок зерна и удобрений из портов, контролируемых Киевом. На зерновую сделку отреагировали западные СМИ.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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