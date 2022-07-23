Эрдоган назвал сроки вывоза зерна из портов Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вывоз зерна из портов, заминированных Киевом, начнется «в ближайшие дни». Об этом сообщает телеканал NTV.

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«С началом перевозки зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — пояснил Эрдоган.

По его словам, Турция будет и дальше пытаться урегулировать украинский кризис дипломатическим путем и добиться мира между Россией и Украиной.

Турецкий президент отметил, что надеется скоро получить «обнадеживающие новости на переговорах всех уровней, включая лидеров».