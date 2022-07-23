Россия одерживает победу над Западом по трем направлениям, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью на YouТube-канале Judging Freedom. По его мнению, Москва побеждает в экономике, политике и на поле боя.

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Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу, — сказал Риттер.

Отставной офицер считает, что ничто не сможет остановить продвижение России по этим трем направлениям. В качестве примера он отметил, что премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги ушли в отставку.

Кроме того, по мнению Риттера, поставки оружия США Украине неэффективны. Он добавил, что в скором времени Вашингтон исчерпает все имеющиеся у него запасы.