ВОЗ объявила ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — сказал он на брифинге по итогам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, обычно переносится легко, большинство пациентов выздоравливает быстро, но у некоторых возможны осложнения.

Среди симптомов болезни — лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, с лиц она переходит на другие части тела.

По данным ВОЗ, на сегодня зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в десятках стран. Большинство выявлено в Европе, в основном среди гомосексуалистов.