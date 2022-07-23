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13 минут назад

Байдена уличили в страхе перед Путиным

Илья Родин

Старший научный сотрудник National Review Institute Дуглас Мюррей в статье для газеты The New York Post написал, что глава США Джо Байден якобы опасается жестких ответных мер со стороны президента России Владимира Путина. В частности, именно поэтому он не разрешает поставки на Украину тяжелого вооружения.

Отмечается, что граждане США открыто критикуют своего президента за ухудшение криминальной обстановки, постоянно растущую инфляцию и эскалацию ситуации на Украине.

Дуглас Мюррей подчеркнул, что «после решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия».

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Аналитик пояснил, что Владимир Путин тщательно проанализировал ситуацию в мире. Он учел влияние на мировую политику фактора энергоносителей, своевременно просчитал поведение американской администрации, выяснил, какие красные линии Вашингтон готов пересечь, а какие нет.

В частности, то, что США из страха перед Москвой не осмелятся направить Киеву тяжелые вооружения и ограничатся легкими, уточнил эксперт.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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