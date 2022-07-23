Генсек ООН отреагировал на удары по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает обязательным выполнение договоренностей по экспорту украинского зерна и осуждает данные об ударах в порту Одессы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении заместителя официального представителя Гутерриша Фархана Хака.

"Генеральный секретарь ООН безоговорочно осуждает сообщения об ударах в порту Одессы. Вчера (22 июля - прим. ТАСС) все стороны взяли ясные обязательства по обеспечению безопасного движения украинского зерна и соответствующих продуктов на мировые рынки, - отмечается в тексте. - Эти продукты жизненно необходимы для решения мирового продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей".

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.