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42 минуты назад

Джонсона заметили на тренировке бойцов ВСУ

Майк Габриелян

Премьер-министр Британии Борис Джонсон посетил тренировку украинских солдат в Северном Йоркшире, побегал по окопам и поговорил на «мове». Видео опубликовал российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Цирк продолжается. Сегодня на арене: Борис Джонсон, граната и украинские военные», - написал Соловьев.

На кадрах Джонсон в камуфляжной форме бегает по импровизированным окопам, «участвует в операции по зачистке», кидает гранату, стреляет из пулемета и прицеливается из гранатомета.

При этом уходящий премьер забыл надеть на голову каску, но показал умение говорить на «мове», сказав одному из солдат: «Дякую тобі» («спасибо тебе»).

Джонсон также заявил, что «британцы поддерживают украинцев, и что представители «незалежной» якобы «могут победить».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина никогда не может победить Россию и призвал ЕС изменить стратегию.

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