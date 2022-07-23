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35 минут назад

Президент Украины Зеленский прокомментировал удары по порту Одессы

Газета.Ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу ударов в районе морского порта Одессы, сообщает Reuters.

Зеленский отреагировал на удары по порту Одессы
Фото: ReutersReuters

Ранее в Минобороны Турции заявили, что Россия не причастна к обстрелам Одессы. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российская сторона не имеет отношения к обстрелам Одессы.

По словам Зеленского, российская сторона не намерена выполнять договоренности по вывозу зерна, об этом могут свидетельствовать ракетные удары, приписываемые России.

Турция раскрыла реакцию России на ракетный удар по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар в районе порта Одессы. По его словам, ракетные

удары по порту Одессы угрожают договоренностям по вывозу зерна из портов Украины, что, в свою очередь, может усугубить глобальный продовольственный кризис.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Хулуси Акар,ООН,
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