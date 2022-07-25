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39 минут назад

Кандидат в премьеры Британии назвал Китай самой большой угрозой для страны

Национальная Служба Новостейиещё 6

Китай является «самой большой долгосрочной угрозой» для Великобритании, считает экс-министр финансов, кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак. Об этом сообщает Telegraph. Трасс и Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании «Китай представляет собой самую большую долгосрочную угрозу для Великобритании, экономической и национальной безопасности мира», — заявил политик. Сунак пообещал, что в случае его избрания «не позволит Китаю захватить университеты» и закроет 31 действующий в Соединенном Королевстве институт Конфуция, обеспечит «необходимую кибербезопасность» компаниям и госучреждениям страны. Кроме того, потенциальный премьер намерен пересмотреть партнерские отношения между Лондоном и Пекином в области исследований, которые могут помочь КНР в технологическом или военном плане. Риши Сунак, а также глава МИД Британии Лиз Трасс вышли в финал гонки за кресло главы британского правительства, напоминает RT. Ожидается, что имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.

Экс-глава Минфина Британии Сунак пообещал ограничить влияние КНР
Фото: ReutersReuters
В мире,Мигранты,Риши Сунак,
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